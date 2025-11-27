Con la Copa del Mundo a la vuelta de la esquina, las malas noticias para la Selección Mexicana continúan, debido a que se dio a conocer que César Huerta tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por una lesión en la pelvis que no le estaba permitiendo tener actividad con el Anderlecht.

El Chino se había perdido la última convocatoria del técnico Javier Aguirre para los partidos frente a Uruguay y Paraguay, por una lesión que al parecer se complicó de más, por lo que ahora el atacante formado en el Guadalajara causará baja entre seis y ocho semanas.

La última ocasión que Huerta había tenido acción con su equipo fue el pasado 28 de octubre, donde marcó un gol al Ninove en la Copa de Bélgica; para su mala fortuna, dolencias le impidieron seguir jugando y salió de cambio al medio tiempo.

Mediante un comunicado, el cuadro belga informó de la situación del jugador mexicano, quien podría poner en riesgo su participación en el Mundial 2026 con México.

Sin embargo, la ventaja que tiene de momento el Chino Huerta es que el combinado nacional tendrá actividad oficial hasta marzo del próximo año, por lo que tiene tiempo de sobra para rehabilitarse y regresar a la acción para ganarse un lugar en la lista final del Vasco Aguirre, debido a que al parecer no es uno de los jugadores seguros para la competencia.

Cabe destacar que en las últimas convocatorias el entrenador del Tricolor se ha topado con varios elementos lesionados, por lo que ha tenido que darle oportunidad a nuevos jugadores. Uno de los que arrastra serios padecimientos es Santiago Giménez, quien incluso no ha tenido acción con el Milan y podría salir del club por su irregularidad.