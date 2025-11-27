Tras anunciar en febrero su divorcio, el mediocampista del Toluca, Héctor Herrera, ha decidido abrir nuevamente su corazón.

Fuentes cercanas al jugador y a una famosa que tendría en la mira, revelan que el jugador de 35 años estaría viviendo un nuevo romance que lo tiene muy entusiasmado.

Lee también: Estadio Azteca: Filtran avances de cómo va la cancha del Coloso de Santa Úrsula

De acuerdo con el medio TV Notas, el elemento de los Diablos Rojos sostendría una relación incipiente, pero prometedora con una reconocida actriz y conductora mexicana que lo conquistó con su belleza y carisma.

Siguiendo con la información de la misma publicación, una persona cercana al futbolista declaró: “Sé que se llevan muy bien. Cuando salen se divierten mucho y él va en serio con Paola. Le gusta mucho. Le encanta su compañía. Entiendo que se conocieron por amigos en común. Cuando ella lo invitó a participar en el podcast, él luego luego dijo que sí, porque quería convivir más con ella”.

¿Quién es la famosa conductora y actriz que estaría saliendo con Héctor Herrera?

El nombre de la afortunada es Paola Villalobos, conductora del podcast “Entre lobas” que comparte con su hermana. Precisamente fue durante la grabación en la que Héctor Herrera participó como invitado donde se hizo evidente la química entre ambos.

La relación ya llevaría varios meses. En la Final del Clausura 2025, la actriz fue la “invitada de honor” del jugador y ambos celebraron juntos el título del Toluca, aunque en ese momento mantuvieron discreción.

Paola Villalobos es conocida por sus papeles en producciones como “Sin miedo a la verdad”, “Vencer la culpa”, “Los 50” y “Tengo talento, mucho talento”, además de proyectos en Estados Unidos.

Por ahora, la pareja “va poco a poco” pero “están muy contentos”, según la fuente. Los seguidores del jugador escarlata ya esperan confirmación oficial de este romance que devuelve la sonrisa al futbolista.