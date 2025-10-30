Luego de más de un año de castigo, Hirving Lozano regresó a la Selección Mexicana de la mano de Javier Aguirre, quien le ha estado dando la oportunidad de pelear por un puesto para el Mundial 2026.

El gran momento que vivía en el San Diego FC de la MLS fueron motivo suficiente para que el Chucky volviera a vestir la playera Tricolor, aunque no como titular, sino desde la banca. Hasta ahora, no ha hecho nada destacado y parece que se podría perder la Copa del Mundo.

¿Chucky Lozano será borrado del Mundial 2026?

En la Fecha FIFA de septiembre, uno de los nombres que llamó mucho la atención fue el del Chucky Lozano, debido a que desde la Final de la Concacaf Nations League 2023 donde México cayó ante Estados Unidos no era contemplado.

El atacante mexicano había tenido destacadas actuaciones en la MLS, por lo que Javier Aguirre le levantó el castigo y lo llamó para los compromisos contra Japón y Corea del Sur. Lo mismo pasó ante Colombia y Ecuador de hace unas semanas, lo que hacía pensar que tenía su lugar seguro de cara al Mundial 2026, donde México será uno de los anfitriones.

Sin embargo, previo a los juegos de octubre Lozano tuvo una grave indisciplina en su club, lo que generó que una vez que regresó de la concentración fuera separado de la plantilla, por lo que estaba en vilo su participación en los Playoffs.

Hirving Lozano regresó a la Selección Mexicana desde la Fecha FIFA de septiembre. Foto: Imago7

El Chucky tuvo una acalorada discusión con su entrenador, a quien insultó y éste decidió castigarlo. Pese a que no tiene nada que ver con Selección, el Vasco Aguirre da importancia a esas actitudes, por lo que desde la perspectiva de un reportero de TUDN, eso le costaría su puesto en el Tricolor.

"Yo creo que el 'Chucky' Lozano acaba de perder el Mundial después de lo que pasó en San Diego. Javier Aguirre es un técnico que se fija mucho en lo que sucede fuera de la cancha y creo que acaba de clavar el último clavo, veo muy complicado que lo veamos.

"Por ahí le podría ayudar que Alexis no está, pero Chucky puede quedar fuera, vamos a ver como lo maneja Javier Aguirre, pero en el tema de la disciplina, si tiene algo el Vasco es que ahí no tiene medias tintas y seguramente", comentó Gibrán Araige en el programa de los ‘Isiders’ de TUDN.