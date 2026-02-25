Estas son las figuras a seguir de Islandia en el partido vs México

Este noche en el estadio La Corregidora de Querétaro, la Selección Mexicana llevará a cabo su tercer partido del año rumbo al debut en la Copa del Mundo 2026. Su rival será Islandia, un país de 398 mil habitantes pero que aún así, tiene a sus estrellas en la Selección.

Como este partido amistoso no es parte del calendario de Fechas FIFA, tanto México como Islandia presentaron convocatorias con jugadores que militan en las ligas de sus países. Por eso, el director técnico de los ‘vikingos’, Arnar Gunnlaugsson, no podrá contar con referentes como como Hákon Arnar Haraldsoon, del Lille; Albert Gudmunsson, de la Fiorentina; Isak Jóhannesson, del Koln; ni con Mikael Ellertsson, del Genoa.

En la lista de 20 convocados, 10 no han debutado con la selección de Islandia y contra México podría ser su primera vez.

A continuación, les presentamos los jugadores a seguir de Islandia.

FIGURAS A SEGUIR DE ISLANDIA

Los nombres presentados a continuación son de los únicos tres futbolistas que cuentan con 15 o más apariciones con la selección mayor de Islandia.

Gylfi Sigurdsson: es el máximo goleador histórico de Islandia. Jugó en equipos de la Premier League como Tottenham y Everton, y tuvo una breve experiencia en la Bundesliga con el Hoffenheim. Fue parte de las participaciones históricas de Islandia en la Eurocopa 2016 y Mundial 2018.

Jóhann Berg Gudmundsson: es el quinto jugador con más apariciones en la historia de la selección islandesa, con 101 partidos. Formado en el futbol de Inglaterra, donde fue referente en el Burnley por más de ocho años, tuvo su punto máximo en clubes con el AZ Alkmaar, donde fue campeón de la Copa de los Países Bajos. No será la primera vez que juegue contra México, ya que lo hizo en el empate sin goles de 2010 y en la victoria tricolor de 2018 por 3-0 en otro amistoso.

Gudmundur Thórarinsson: el lateral izquierdo de Islandia fue jugador del New York City FC así que está acostumbrado al estilo de juego en CONCACAF, con antecedentes frente a Tigres y Pumas. En Europa, donde brilló con el Rosenborg noruego, jugó Champions League y Europa League. Es uno de los futbolistas más experimentados de esta selección.