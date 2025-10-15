Germán Berterame se estrenó como goleador de la Selección Mexicana en el encuentro frente a Ecuador. Seis partidos le bastaron para hacerlo y ahora, la competencia interna aumenta en el ataque tricolor.

El futbolista de los Rayados de Monterrey se naturalizó mexicano en 2024 y debutó bajo el mando de Javier Aguirre en el combinado nacional. Sus números con el cuadro regiomontano le han otorgado la posibilidad de ser llamado por el Vasco.

"Lo importante es que haya competencia sana, que sea buena y que siempre vayamos todos juntos hacia el mismo lado. Son partidos de preparación y lo estamos haciendo de la mejor manera para lo que se viene que es lo más grande", declaró tras su gol en el estadio Akron.

FOTO: IMAGO7 - Berterame rompe las redes y se presenta con gol en el Tri

Berterame niega que al ser un futbolista naturalizado, la presión para él sea mayor. La exigencia es la misma para cada elemento que porte la playera del equipo nacional.

"A todos (la exigencia) es por igual. Desde que pisas la Selección ya te exigen que tienes que dar todo y creo que ese es un mensaje para todo aquel que llegue a vestir esta camiseta", enfatizó.

La competencia directa de 'Berte' es con Santiago Giménez, Raúl Jiménez, Julián Quiñones y Angel Sepúlveda; sin embargo, considera que la elaboración de los goles es tarea de todo el equipo.

"Los goles van a venir acorde a las ocasiones que se den grupalmente, hoy me llegó a mí, le han llegado a Raúl, a Santi. Es cuestión de que tiremos para el mismo lado y que la competencia sana sea lo mejor", concluyó el futbolista de 26 años, quien asegura que su primer gol "me va a quedar el recuerdo para toda la vida. Seguiré dando lo mejor para esta selección".

