En los últimos meses, surgió el debate en el ambiente futbolero, sobre si había una rivalidad entre Argentina y México. Aunque a priori no tendría sentido, si sólo se compara los logros de cada país, los respectivos aficionados se empeñaban en tener la discusión.

Ahora, hay un testimonio autorizado para poder hablar del tema. Guillermo Franco, nacido en Corrientes, Argentina, pero nacionalizado mexicano, y dos veces mundialista con el Tri, opinó al respecto.

Este ex futbolista argentino llegó a nuestro país en 2002 y en 2004 se naturalizó mexicano. Pudo vestir la camiseta de la Selección Nacional y representar a nuestro país en 25 partidos, lo que provocó algunas críticas. (Foto: AP)

¿Qué dijo el Guille Franco sobre la rivalidad México-Argentina?

"Hay una pica. Creo que se dio porque México es una selección complicada, incluso me tocó tener muchos compañeros que estaban en la Selección Argentina y me acuerdo que no querían cruzarse con México, pero tocó muchas veces... Imagínate que los dos mundiales que jugué, Alemania y Sudáfrica, me tocó octavos con Argentina... Yo decía: “Justo Argentina, ¿por qué?”. México era un equipo engorroso, pesado y no era fácil", confesó para el Diario Olé.

Además, el exjugador aceptó que los encuentros entre estas dos naciones, siempre eran disputas emocionantes y cerradas.

"La verdad es que no les ganamos nunca, pero siempre fueron partidos complicados: en 2006 si no hacía el gol Maxi (Rodríguez), que de espaldas la clavó en un ángulo, terminábamos yendo a penales; y en 2010 estábamos manejando el partido y llegó un gol en fuera de juego muy claro y después un error en defensa que se la terminan regalando al Pipita Higuaín para que haga el 2-0", sentenció.

