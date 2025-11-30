En los últimos meses, y en especial en el torneo Apertura 2025, Armando González, se convirtió en uno de los elementos importantes de las Chivas y del futbol mexicano.

Con el Rebaño, la Hormiga fue uno de los líderes de goleó del certamen regular, mientras que con el Tricolor de Javier Aguirre recibió la oportunidad de portar los colores de la Selección Mexicana.

Sin embargo, para mala fortuna de los Chivahermanos, el delantero rojiblanco no pudo ayudar a su equipo en el momento más importante del Apertura 2025 para el Guadalajara.

¿Por qué motivo no jugó la Hormiga con Chivas en el juego de Vuelta de cuartos de final ante Cruz Azul?

Minutos antes del silbatazo inicial en el Estadio Olímpico Universitario, Chivas recibió un duro golpe: Armando “Hormiga” González, su delantero más letal en el Apertura 2025, quedó descartado para la Vuelta de Cuartos de Final ante Cruz Azul debido a molestias musculares que reaparecieron durante el calentamiento.

El atacante tapatío estaba contemplado como titular indiscutible en el esquema de Gabriel Milito. Sin embargo, las mismas molestias que lo obligaron a abandonar el partido de Ida volvieron a presentarse mientras realizaba los movimientos de calentamiento.

El cuerpo médico y técnico del Rebaño decidió no arriesgar a su jugador, que ni siquiera ocupó lugar en la banca y vio el encuentro desde la tribuna.

El comunicado oficial del club fue claro y conciso: "Por molestias musculares durante el calentamiento, Armando González no disputará el partido. Cade Cowell tomará su lugar en el XI inicial. Teun Wilke estará en el banco de suplentes”.

La ausencia del goleador representó una baja sensible para un Chivas, que al final quedó eliminado del torneo en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.