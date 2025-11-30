Damián Álvarez Arcos nació siendo chiva de corazón, pues su padre, Pedro Damián Álvarez, había defendido la camiseta del Guadalajara entre 1974 y 1980 y le transmitió desde la cuna el amor por los colores rojiblancos. Con apenas seis años ingresó a las fuerzas básicas del Rebaño Sagrado con el sueño de llegar al primer equipo, pero el club lo descartó y el destino lo llevó al Atlas.

El exjugador fue mundialista con la Selección Mexicana Sub 17 en Portugal 1991 y olímpico en Barcelona 1992. Sin embargo, se le escapó la oportunidad de participar con la Mayor en una justa mundialista.

Como rojinegro tuvo varias oportunidades de jugar ante el equipo de sus amores en el Clásico Tapatío, donde a pesar del cariño siempre mantuvo ese espíritu de ganarle al Rebaño. "Yo estaba resentido, pero al final sí quería al Guadalajara", confesó Álvarez en alguna entrevista par ESPN.

Sin embargo, el tiempo le daría la oportunidad de jugar con las Chivas, esto después de jugar con el León y en la MLS. "Fue después de volver de la MLS. Chivas acababa de ser campeón y el ‘Tuca’ Ferretti me pidió. Tenía la propuesta de Chivas y de Toros Neza, y preferí Chivas, pero en un año jugué poco”, relató.

¿Por qué motivo Chivas impidió su asistencia a un Mundial?

Recientemente, Damián Álvarez tuvo una charla con el comentarista Pedro Antonio Flores, donde el exrojiblanco contó que gracias a su paso por las Chivas se perdió la oportunidad de jugar un Mundial, el de Francia 98.

"Yo tenía toda la ilusión de ir a Francia 98, tan así era un 'prime' que me compran en la MLS como figura, en Dallas, llegué en lugar de Hugo Sánchez y me fue muy bien, estoy entre los goleadores mexicanos en el Top 10, junto a Cuauhtémoc (blanco). También pude haber hecho carrera en la MLS, pero decidí ir al Guadalajara", contó.

"¿Y qué pasa? pues no es que lo diga, pero el Guadalajara casi me entierra, porque no voy al Mundial del 98, no juego mucho, no me consolido como titular, el equipo no anduvo muy bien y termino sin Mundial, y entré al América no como estrella, sino porque Carlos Reinoso me lleva", añadió.