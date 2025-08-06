Hugo Sánchez quedó a deber con la Selección Mexicana. En tres Mundiales apenas pudo meter un gol, no fue determinante y en los partidos más importantes brilló por su ausencia.

El Pentapichichi vio como una maldición haber defendido la playera verde, ya que siempre ha señalado que de haber jugado para otro combinado, seguramente habría llegado a ser campeón del mundo.

¿Por qué Hugo Sánchez no brilló con México?

Hugo Sánchez siempre ha recibido infinidad de reproches debido a que no pudo destacar con la Selección Mexicana. Sin embargo, todo detonó el día que Rafa Puente le dijo a la cara que su paso con el Tri siempre fue gris.

“En México hay un ejemplo clarísimo, Hugo Sánchez era en el Real Madrid el máximo goleador y en la Selección la gente pensó que la figura de Hugo iba a llegar e iba a gambetear a cinco para meter tres goles por partido. Eras el complemento de un buen equipo. Tú participación con la Selección fue gris”, comentó Rafa Puente.

Hugo Sánchez únicamente metió un gol con la Selección Mexicana en Mundiales. Foto: Especial

Esas palabras no agradaron en lo absoluto a Hugo, quien de nuevo le recordó que él hubiera ganado un Mundial si no hubiera sido mexicano. Le recordó de manera soberbia cuál fue el principal motivo por el que no estuvo en muchos partidos con el combinado nacional.

“Si jugara yo para otra selección y no para México entonces hubiéramos ganado la Copa del Mundo. Sabes por qué yo jugué poco en la Selección, porque no jugaba partidos moleros, sólo jugué los partidos oficiales”, comentó Hugo Sánchez.

Hugo Sánchez estuvo en tres Mundiales con México: en Argentina 78 fue parte de la peor actuación en las participaciones de ese torneo; para México 86 se acalambró en el juego más importante ante Alemania y en Estados Unidos no quiso entrar al encuentro frente a Bulgaria.