En 1970, México albergó por primera vez una Copa del Mundo, un evento que marcó un antes y un después en la historia del futbol tricolor.

La FIFA otorgó la sede al país mexicano el 8 de octubre de 1964, superando a Argentina con 56 votos contra 32.

Con el apoyo incondicional de su afición, el Tricolor, dirigido por Raúl Cárdenas, tuvo una actuación memorable, alcanzando los Cuartos de Final por primera vez en su historia.

México se ubicó en el Grupo A junto a la Unión Soviética, Bélgica y El Salvador, logrando cinco puntos y clasificando como segundo lugar, solo detrás de los soviéticos por diferencia de goles.

El camino del Tricolor incluyó un partido icónico contra El Salvador, donde México goleó 4-0. Este encuentro, disputado en el Estadio Azteca, no solo aseguró el pase a la siguiente ronda, sino que también destacó el talento de un delantero que se convirtió en figura clave del torneo.

¿Quién fue el goleador de la Selección Mexicana en la Copa el Mundo de 1970?

Los goles de ese partido fueron obra de Javier Valdivia, quien marcó un doblete, que redondeó la actuación de México, misma que fue completada con los goles de Javier Fragoso y Nacho Basaguren.

Javier Valdivia emergió como el goleador de México en el Mundial de 1970. Nacido en Guadalajara el 4 de diciembre de 1941, El 'Cabo' fue un ícono del Guadalajara, parte del legendario equipo ‘Campeonísimo’.

Su habilidad para rematar de cabeza, con 17 goles así en sus 11 años con Chivas, y su olfato goleador lo convirtieron en un referente.

En el Mundial, su doblete ante El Salvador lo hizo el primer mexicano en anotar dos goles en un mismo partido de Copa del Mundo, un logro que comparte con figuras como Manuel Rosas y Luis Hernández.

Con la Selección Mexicana, participó entre 1966 y 1971, sumando siete goles en 23 partidos, incluyendo un penalti provocado en el Mundial contra Bélgica que aseguró el pase a Cuartos de Final.

Aunque México cayó ante Italia en esa ronda por un autogol, el legado de Valdivia perdura. Su contribución en 1970 no solo elevó el orgullo nacional, sino que consolidó su lugar como uno de los grandes del futbol mexicano.

Golaedores de México en el Mundial de 1970:

Al término del torneo, Valdivia quedó como goleador del equipo mexicano con dos tanto en su cuenta