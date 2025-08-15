En la Copa del Mundo de México 1970, Franz Beckenbauer dejó una huella imborrable en el llamado ‘Juego del Siglo’.

Durante la Semifinal contra Italia en el Estadio Azteca, el ‘Kaiser’ jugó más de 50 minutos con el hombro derecho dislocado, regalando una imagen icónica que aún resuena en la memoria del futbol.

Lee también: El seleccionado mexicano que ganó medalla de oro y trató de quitarse la vida en tres ocasiones

El encuentro, disputado el 17 de junio de 1970, enfrentó a una potente Alemania Federal, subcampeona en 1966, contra una Italia plagada de talento.

¿Por qué motivo Franz Beckenbauer jugó con cabestrillo?

Desde el minuto 8, Italia tomó ventaja con gol de Roberto Boninsegna. Sin embargo, el partido se tornó épico cuando, en el minuto 70, Beckenbauer chocó con Giacinto Facchetti, sufriendo una dolorosa dislocación de hombro.

Los médicos germanos improvisaron un cabestrillo con cinta adhesiva, pegando el brazo del defensor al pecho. Las reglas de la época permitían solo dos sustituciones por equipo, y Alemania ya había agotado las suyas con los ingresos de Reinhard Libuda y Sigfried Held.

Abandonar el campo dejaría a su equipo con 10 jugadores, algo impensable para el líder teutón. Con orgullo y determinación, Beckenbauer decidió seguir jugando, desafiando el dolor en un partido que se extendería a tiempos extra.

El ‘Juego del Siglo’ fue un espectáculo de intensidad. Alemania empató al 90+2’ con gol de Karl-Heinz Schnellinger, forzando la prórroga. Gerd Müller anotó dos veces más, pero Italia respondió con goles de Tarcisio Burgnich, Luigi Riva y Gianni Rivera, sellando un vibrante 4-3 a su favor.

Pese a la derrota, Beckenbauer brilló. Con el brazo inmovilizado, defendió con elegancia, inició jugadas con pases precisos y mostró una garra que lo consolidó como el mejor defensor central de la historia.

La imagen del ‘Kaiser’, con la camiseta número 4 y el brazo fijo, se convirtió en un símbolo de entrega y liderazgo.

Italia avanzó a la Final contra el Brasil de Pelé, pero la hazaña de Beckenbauer quedó grabada como un testimonio de su legado, revolucionando la posición de defensor con su visión y salida limpia, algo inusual para la época.