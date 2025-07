Sin ella, Javier Aguirre no sería lo que es hoy. En palabras del mismo Vasco, Silvia es uno de los pilares más importantes de su vida y de su carrera como director técnico.

En cada paso, en cada equipo y en cada aventura está ella, con regaños, consejos, advertencias y un respaldo inigualable. Durante esta Copa Oro no fue la excepción y Aguirre reveló los consejos que le hizo en este verano.

“Que esté tranquilo, que no me meta con los árbitros, que no haga ademanes, que me corte el pelo, si puedo adelgazar, que adelgace. De futbol no hablamos”, comenzó el experimentado estratega mexicano.

Lee también Copa Oro: Horario y canales para ver EN VIVO la Final entre México y Estados Unidos; HOY, domingo 6 de julio

Silvia se preocupa cuando Javier explota, lanza insultos o se engancha en el banquillo. Así lo comentó en conferencia de prensa el timonel tricolor.

“De mi forma le preocupa mucho que no haga aspavientos, que no insulte. Hubo un árbitro en México, muy simpático, que se encontró a Silvia en un restaurante y le dijo, ‘ponga a su marido a lavar los trastes porque le resta energía; llega dando mucha lata”, recordó el Vasco.

Sin embargo, el también exfutbolista acepta que no le gusta “desconectarse” en el banquillo: le gustaría más ser una buena imagen para propios y extraños.

Lee también Alexis Vega manda mensaje previo a final de la Copa Oro: "Queremos llevarla a México"

“A veces me desconozco con mi trato con los árbitros y no me gusta nada. Debo ser un ejemplo para mi banquillo, para mis jugadores y para la gente que te observa mucho”, aseveró.