El próximo 28 de marzo de 2026, México vivirá una jornada histórica con la reinauguración del Estadio Azteca, un recinto que ha sido testigo de algunos de los capítulos más memorables del futbol mundial.

Tras meses de trabajos de modernización y adecuación, el coloso de Santa Úrsula abrirá nuevamente sus puertas para mostrar su renovada imagen, lista para recibir la Copa del Mundo de 2026 y consolidarse como uno de los templos más emblemáticos del deporte.

El partido elegido para marcar este regreso será un amistoso de lujo entre México y Portugal, un encuentro que promete captar la atención internacional y que podría contar con la presencia de Cristiano Ronaldo en la cancha del Azteca.

Además, el duelo marcará el estreno de la segunda indumentaria de la Selección Mexicana bajo la dirección de Javier Aguirre. Este uniforme alternativo, diseñado para ser utilizado en la Copa del Mundo, será presentado oficialmente ante los aficionados.

La nueva camiseta será de color blanco, hecho que ha generado expectativa y que se suma al tradicional jersey verde, el cual para este 2026 incorpora en su diseño la Piedra del Sol Azteca.

Se espera que, además de este segundo kit, la marca que patrocina al Tricolor lance unos meses antes de la justa un tercer uniforme, mismo que aún no ha sido revelado.