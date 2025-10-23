Una de las grandes sorpresas del Apertura 2025 de la Liga MX es, sin duda alguna, Armando González, atacante de Guadalajara, quien, pese a su juventud, se ha convertido en pieza clave del equipo rojiblanco.

Con grandes actuaciones y goles, "La Hormiga", como es apodado, se ha ganado muy rápido un lugar en la plantilla inicial y el cariño de los aficionados, quienes esperan seguir viéndolo entregar todo en la cancha.

Lee también David Faitelson lanza campaña en favor del Metro rumbo al Mundial 2026: "Es muy moderno, tecnológico y seguro"

El rol de protagonismo y la falta de atacantes en la Selección Mexicana han colocado al delantero como una opción para Javier Aguirre con miras a la Copa del Mundo.

Una posibilidad que fue respaldada por un histórico exjugador del Tricolor, quien, con su experiencia, no dudó en lanzar el nombre del joven como candidato para llegar al torneo de la FIFA.

Lee también Rafael Márquez, el mexicano con más capitanías en las Copas del Mundo

Se trata de Ricardo Peláez, exjugador de Chivas y América, ahora comentarista en ESPN, quien expresó su deseo de que González mantenga su buen momento para ganarse un lugar e incluso dar el salto a Europa.

"Ojalá siga con ese ritmo de juego, seguramente llegará a la selección, al Mundial y hasta Europa. Es un muchacho muy disciplinado. Tiene mucho mérito lo que está haciendo, porque el Guadalajara tiene buenos extremos, llega por todos lados, y una de sus fortalezas es esa. El muchacho la está aprovechando", finalizó.