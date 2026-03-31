Javier Aguirre realizará tres cambios en comparación al duelo contra Portugal para enfrentar esta noche a la Selección de Bélgica en el Soldier Field de Chicago.

Jorge Sánchez, Orbelín Pineda y Julián Quiñones van de inicio; Israel Reyes, Obed Vargas y Roberto Alvarado los "sacrificados" para hoy.

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Alineación de México vs Bélgica

Portero: Raúl Rangel

Defensas: Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo

Medios: Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez

Delanteros: Orbelín Pineda, Julián Quiñones y Raúl Jiménez

En breve más información...

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