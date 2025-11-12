Marcelo Flores sorprendió a todos cuando decidió aceptar la invitación de la selección de Canadá para entrenar con ellos en la Fecha FIFA de noviembre, todo esto con la intención de conocer la metodología del combinado y a los que podrían ser sus nuevos compañeros para el Mundial 2026.

El objetivo del cuadro de la Hoja de Maple es claro: que el jugador de Tigres se olvide de la Selección Mexicana y hagan el cambio de combinado ante la FIFA, debido a que lo quieren como refuerzo para la Copa del Mundo.

¿Por qué reventaron a Marcelo Flores?

En 2022, Marcelo Flores se convirtió en la sensación del futbol mexicano, debido a que estaba destacando en el Arsenal de Inglaterra. Sin embargo, al tener res nacionalidades, también estaban interesados los ingleses y canadienses.

Tata Martino lo convenció de elegir al Tri y lo llamó para la Concacaf Nations League, donde jugó su único partido oficial. Tras no ser considerado en Qatar 2022, su nivel fue a la baja en el juvenil de ahora 22 años.

Tras salir de los Gunners, su paso fallido por el Real Oviedo y su estancia gris en Tigres, dejó de ser considerado en el equipo verde. La última ocasión fue en 2024, pero no jugó ni un solo minuto.

En este mensaje Marcelo Flores aseguró que únicamente jugaría con México. Foto: Especial

Ahora se ha generado mucha polémica con su partida a la selección de Canadá, debido a que lo hace con la única intención de jugar el Mundial. Muchos aficionados lo han empezado a tachar de traidor en redes sociales y le recordaron una publicación donde aseguró que en su carrera solamente jugaría con México.

“Mi padre me ha inculcado esta pasión por su país desde muy pequeño y tuve la fortuna de visitar México todos los años de mi infancia. Aunque siempre he tenido la oportunidad de representar a varios países, siempre he optado por regresar a los campamentos de la Selección Nacional de México. Eso no es ninguna coincidencia. Representaré a la Selección Nacional de México por el resto de mi carrera profesional”, fue el mensaje que lanzó Marcelo Flores en 2022 en sus redes sociales.