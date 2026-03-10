La Selección Mexicana está a menos de 95 días de iniciar su participación en la Copa del Mundo de 2026.

El Tri se enfrentará a Sudáfrica en el partido inaugural del próximo Mundial, en el estadio Azteca, el jueves 11 de junio.

El equipo de Javier Aguirre deberá tener una digna presentación en la que será su tercera justa mundialista que alberga en su historia.

En los últimos meses, su funcionamiento ha despejado ciertas dudas que se generaron en los últimos encuentros que disputó en 2025.

Sin embargo, sus victorias sobre Panamá (0-1), Bolivia (0-1) e Islandia (4-0) regresaron cierta ilusión a la afición tricolor.

Ahora, las siguientes pruebas que tendrá serán más exigentes: Portugal y Bélgica.

Uno de los cuestionamientos en ambos partidos amistosos es sobre a qué porteros llamará Javier Aguirre, ya que tiene la posibilidad de convocar a Guillermo Ochoa, por tratarse de una Fecha FIFA.

En las últimas listas del Vasco, Paco Memo no ha sido incluido, por lo que podría esperar que pronto esté de regreso.

Para Mario Carrillo, el arquero del AEL Limassol no solamente tiene que formar parte de la Selección Mexicana, sino que, incluso, tendría que ser titular en la inauración de Norteamérica 2026.

"Si mañana es el Mundial, yo pongo a Ochoa de titular, por su puesto; es el más consistente a nivel internacional y, en Copas del Mundo, ha sido trascendente", sentenció.

El ex director técnico mexicano señaló que Paco Memo ya ha demostrado de lo que es capaz en el torneo más importante; además, que se atreve a hablar de él porque tuvo una relación con él cuando lo dirigió.

"Lo conozco, he ganado varios campeonatos con él y lo conozco como ser humano", añadió Capello.

Por su parte, Ricardo Peláez coincidió con Carrillo y afirmó que Guillermo Ochoa podría ser considerado sin ningún inconveniente.

"Es un portero que tiene gran experiencia, es una buena opción para la Selección Mexicana y Mario detalló muy bien la historia que tiene", manifestó.

De igual forma, el exdelantero aseveró que Paco Memo tiene opciones reales de ser considerado porque los otros porteros mexicanos no atraviesan por un buen momento.

"No ha tenido buena campaña, pero tampoco Tala ni Malagón. Yo no le creo a Javier Aguirre que no tiene dudas en la portería", cuestionó en la mesa de Futbol Picante de ESPN.