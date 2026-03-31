Para la afición mexicana en el Soldier Field fue otro partido sin victoria, pero para Javier Aguirre, muy probablemente, fue un duelo de incontables conclusiones rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Este compromiso contra Bélgica terminó con la racha de partidos de México sin recibir gol, luego del empate a un tanto, pero el quinto en fila sin conocer la derrota en lo que va del año.

Este fue el último gran casting de Javier Aguirre para calificar a los elementos que complementarán su lista final de 26 jugadores para el Mundial 2026. Con buena solidez defensiva y mejor despliegue en el ataque en comparación al choque contra Portugal, así concluyó la primera Fecha FIFA del año.

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Jorge Sánchez, uno de los tres cambios que hizo el Vasco de inicio abrió el marcador al minuto 18 luego de aprovechar un rebote que quedó en el area tras un tiro de esquina.

Fueron 52 mil 412 espectadores los que vieron la exhibición tricolor. Luego de los triunfos contra Panamá, Bolivia e Islandia, los equipos top se convirtieron en una traba para la racha del combinado nacional.

Bélgica entendió que apretar era clave para ahogar a México en la salida y le bastó un minuto para empatar el encuentro. Al 46', Dodi Lukebakio igualó el marcador con un golazo desde fuera del área a segundo poste del Tala Rangel.

México se fue sin triunfo en esta Fecha FIFA, pero con algunos nombres para destacar. Julián Quiñones y Brian Gutiérrez sobresalieron contra Bélgica, así como Erik Lira y Álvaro Fidalgo, ambos de partidos más discreto que contra Portugal, pero efectivos.

La central de Johan Vásquez y César Montes se confirma, así como Raúl Jiménez como el hombre importante en el ataque nacional.

Los abucheos volvieron a presentarse al final, pero Javier Aguirre considera que lo importante es armar el rompecabezas que lo haga llegar de buena manera a la próxima Copa del Mundo 2026.

La hora de las verdad se acerca y los espacios y plazos han llegado a su fin. En mayo, el Vasco deberá anunciar su lista final.