La Selección Mexicana Sub-17 se despidió del Mundial de la categoría tras un doloroso 5-0 propinado por Portugal, pero su adiós del torneo fue suavizado por una emotiva despedida de Japón, nación que formó una amistad con el Tri.

A lo largo de la Copa del Mundo con límite de edad, mexicanos y japoneses comenzaron a convivir y a celebrar los triunfos del otro, ya que ambos se encontraban hospedados en el mismo hotel, por lo que nació una gran amistad entre los futbolistas de ambas naciones.

Por medio de redes sociales, la Selección Mexicana Sub-17 compartió cómo se vivió este icónico momento entre ambos equipos, donde el portero de Japón, Shuji Muramatsu, brindó unas palabras al grupo de jóvenes mexicanos.

"Disculpen mi mal español. Felicidades por vencer a sus rivales en Dieciseisavos de Final,estamos orgullosos de ustedes y México también, tenemos un regalo para ustedes que conmemora esta amistad única. Les deseamos buen viaje y mucha suerte en sus carreras. Viva México y viva Japón", dijo el arquero nipón.

#Sub17 | ¡Una amistad mundialista! 🇯🇵🤝🇲🇽



Nuestros caminos se separan, pero la conexión que construyeron estos chavos va más allá del futbol. ⚽️ Porque cuando se juega con el corazón… se gana una familia internacional. 💚#ProyectoSelecciones #SomosMéxico pic.twitter.com/l714TL685k — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) November 19, 2025

Además de este emotivo discurso, la selección japonesa le dio un póster a la delegación mexicana, así como una bandera del escudo de la Federación Japonesa de Futbol. Por su parte, los mexicanos le regalaron un alebrije a los del sol naciente, obsequio que recibieron con una sonrisa y festejando como si fuera un título.

Japón sigue su camino en este Mundial Sub-17, luego de haber derrotado en octavos de final a Corea del Norte, y en los cuartos de final estarán enfrentando a Austria.