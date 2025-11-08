Luego del mal arranque en el Mundial Sub 17 de Qatar 2025 tras caer ante Corea del Sur, la Selección Mexicana de la categoría sumó sus primeros tres puntos en el certamen, tras vencer 1-0 al combinado de Costa de Marfil.

El equipo dirigido por el técnico Carlos Cariño sabía que para no complicarse en su camino hacia la siguiente ronda del torneo era importante sacar el primer triunfo en la justa juvenil, y fue el jugador Ian Olvera, el futbolista que se convirtió en el héroe del partido tras anotar el único tanto del partido que brindó una alegría al equipo y a la afición tricolor.

Todo ocurrió en la segunda mitad del partido, justo cuando los marfileños se mostraban más incisivos en el ataque.

Fue precisamente al minuto 73 cuando vino una falta sobre Luis Mario Gamboa. Gael García fue el encargado de realizar el cobro y lo hizo con un centro preciso al corazón del área donde apareció la figura de Ian Olvera, quien remató con un testarazo letal que horadó las redes del equipo marfileño.

¿Quién es Ian Olvera, el jugador que dio el triunfo a México ante Costa de Marfil?

Ian Olvera, originario de Tijuana, Baja California, es un jugador de orgullo xoloitzcuintle, tiene 17 años y desde 2022 forma parte de la perrera donde empezó su proceso desde las fuerzas básicas Sub 14.

Solamente en este semestre, jugó para las categorías Sub 17, 19 y 21 para sumar 14 partidos antes irse con la selección a la Copa del Mundo de la categoría.

Con su 1.79 m de estatura y sus 65 kg se desempeña como defensa del equipo fronterizo.

"Soy Ian Olvera acabo de anotar mi primer gol en un Mundial y anoté el gol del gane contra Costa de Marfil. Fue un gol de táctica fija que manda 'galleta', tira el centro y busco la pelota, veo que esté el primer palo libre y lo que hago es nomás conectarla con la cabeza. Veo que entra y pues sentí un orgullo, una motivación", dijo Olvera tras la conclusión del partido.