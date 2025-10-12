La Selección Mexicana atraviesa un momento complicado tras ser goleada 4-0 por Colombia en el AT&T Stadium de Dallas, en un partido que dejó más dudas que certezas en el tercer proceso de Javier Aguirre como entrenador del Tri.

Con goles de Johan Lucumí, Luis Díaz, Jefferson Lerma y Johan Carbonero, los cafeteros aprovecharon las carencias defensivas y la falta de contundencia ofensiva de México, que sufrió varias bajas clave en el ataque y el mediocampo.

Este resultado, uno de los más abultados en contra de México en los últimos años, ha generado descontento entre los aficionados, quienes han mostrado poco interés en el próximo encuentro, pues los boletos para el duelo ante Ecuador no se han agotado.

La Selección Mexicana 🇲🇽 comienza su entrenamiento en la Academia AGA, el primero en Guadalajara antes de su partido ante Ecuador 🇪🇨https://t.co/pRyWMcnEh3 pic.twitter.com/DLgGDvBAza — De10Sports (@De10Sports) October 12, 2025

Este amistoso servirá como prueba tanto para el equipo como para el recinto, que buscará estar a punto para la cita mundialista.

Ecuador, que viene de empatar 1-1 contra Estados Unidos, llega con una generación consolidada liderada por Enner Valencia y otros talentos que prometen complicar al conjunto mexicano.

La derrota ante Colombia no fue el único revés para el futbol mexicano en esta Fecha FIFA. La Selección Sub 20 también cayó 2-0 frente a Argentina, un rival que históricamente ha dominado los enfrentamientos en todas las categorías.

Este panorama obliga a México a reaccionar rápidamente, corregir errores defensivos y recuperar la confianza de cara al duelo en casa. El Estadio Akron será el escenario donde el Tri buscará ofrecer una versión competitiva y reconciliarse con su afición.

Ecuador será una prueba exigente para un equipo mexicano que necesita ajustar detalles tácticos y anímicos antes del Mundial.

¿Cuándo y dónde ver el partido entre México y Ecuador?

El próximo compromiso del Tri será este martes 14 de octubre frente a Ecuador en el Estadio Akron, en Guadalajara, una de las sedes designadas para el Mundial 2026.

Partido amistoso

México vs Ecuador

Día: Martes 14 de octubre

Lugar: Estadio Akron

Hora: 20:30 hrs.

Transmisión: TUDN, ViX, Canal 5 y Azteca 7