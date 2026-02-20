La Selección Mexicana de Javier Aguirre enfrentará a Islandia este 25 de febrero como parte de los partidos de preparación rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

El encuentro de efectuará en el estadio Corregidora, hogar del Querétaro de la Liga MX. Para el mismo, el Vasco emitió una lista de convocados, que generó conversación por las rotaciones que hay en la misma, lo que muestra que sigue probando rotaciones de cara al certamen internacional.

Entre los futbolistas que se verán las caras con los europeos, hay un par que jamás han vestido la camiseta verde. Aquí te los presentamos:

¿Qué jugadores de la convocatoria contra Islandia nunca han jugado con México?

Jesús Garza, de Tigres, se ganó estar en este partido amistoso gracias a sus sólidas actuaciones defensivas en las laterales del campo.

Diego Campillo, el defensa del Guadalajara que pese a venir regresando de una lesión, demostró en el último Clásico Nacional que está hecho para grandes retos.

Con esto, se puede concluir que la prioridad de Javier Aguirre antes de la Copa Mundial, es encontrar solidez defensiva, ya que entre lesiones y malos momentos, es donde más debe tapar las dolencias del Tri.