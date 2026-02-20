El delantero de las Chivas, Armando González, ha tenido un momento muy especial en los últimos torneos, lo que lo ha puesto no solo en la conversación de la Selección Mexicana para el Mundial, sino también bajo la lupa de los mejores clubes internacionales.

Según información de ESPN, el FC Barcelona ya sigue de cerca de cerca al joven mexicano y se ha acercado a su entorno para conocer más sobre su situación contractual. Además del club catalán, equipos como Celtic de Escocia y West Ham de Inglaterra también habrían mostrado interés por el jugador, aunque hasta ahora no existe una oferta oficial confirmada.

Armando González le marcó al América Foto: Imago7

Este interés europeo llega en un momento clave para la carrera de la “Hormiga”. Con apenas 22 años de edad, el delantero protagonizó un Apertura 2025 brillante en el que fue campeón de goleo, y en el Clausura de 2026, sigue entre los máximos rompe redes del balompié mexicano.

En adición de estos posibles destinos, se informó que el delantero rechazó una oferta millonaria del CSKA de Moscú (Rusia) para seguir con su proyecto en Chivas y mantener el foco en el Mundial y en su desarrollo inmediato.

Con la Copa del Mundo a la vuelta de la esquina, la combinación entre interés internacional, rendimiento constante con Chivas y la posibilidad de vestir la camiseta del Tri hacen que el proyecto de Armando González sea uno de los más atractivos y observados del futbol mexicano en este momento.