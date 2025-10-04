México vs Marruecos Sub-20: EN VIVO – Sigue aquí el minuto a minuto del partido del Tri en fase de grupos

Amigos deDe10 Sports, llevaremos las acciones del minuto a minuto del partido entre México y Marruecos, correspondiente al tercer choque para el Tri en el Grupo C del Mundial Sub-20, que se llevará a cabo en el Estadio Elías Figueroa en punto de las 14:00 horas.

Los dirigidos por Eduardo Arce están obligados a ganar ente los africanos si es que quieren depender de ellos mismos para avanzar a la fase de eliminación del torneo.

Ahora mismo, se sitúan en segundo lugar del grupo con dos puntos, Marruecos, ya clasificado está en primero con seis, y Brasil y España tiene una unidad respectivamente.

La Selección mexicana Sub-20 define su pase ante Marruecos. Foto: @miseleccionsubs

En caso de que el Tri empate, tendría que esperar al resultado entre los europeos y sudamericanos para ver si logra pasar como uno de los mejores terceros puestos.

Sigue todas las acciones del partido entre México y Brasil del Mundial Sub-20

#Sub20 |⏱️4' ¡Porteeero!



Gran atajada de Ochoa para evitar el gol de Marruecos.



🇲🇽0-0 🇲🇦#ProyectoSelecciones 💚🤍❤️ — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) October 4, 2025

#Sub20 | Los once mexicanos que saltan al campo para enfrentar a Marruecos en la tercera jornada del Mundial. 🔥



¡Con todo por el pase! 💪#ProyectoSelecciones 🇲🇽 pic.twitter.com/txjyJY78X7 — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) October 4, 2025





















