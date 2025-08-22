México ha llevado a dos delanteros nacidos en Argentina a jugar la Copa del Mundo para la selección tricolor. Los casos de Guillermo Franco y Rogelio Funes Mori despertaron mucha polémica en su momento, pero hoy son parte de la historia mundialista mexicana.

Ambos artilleros nacidos en la tierra que vio nacer a Diego Armando Maradona se quedaron con las ganas de hacer un gol en Copas del Mundo. El ‘Guille’ pese a que participó en dos ediciones, no pudo contribuir a la causa con un gol, misma situación del ‘Mellizo’ quien no pudo marcar.

Para el Mundial del 2026 pudiera incluirse otro artillero naturalizado de origen argentino. Da la casualidad de que este nuevo elemento, quien recientemente fue convocado al microciclo de Javier Aguirre para este mes de agosto, forma parte de la institución que puso a Franco y Funes Mori en el tricolor: Rayados de Monterrey.

Germán Berterame recibió la oportunidad de integrarse a una improvisada convocatoria por parte del ‘Vasco’ en busca de un lugar en la Copa del Mundo del 2026. Con Berterame serían ya tres los delanteros argentinos que juegan un Mundial con la camiseta tricolor y que tienen pasado con Rayados, que pese a no ser un número grande, sí llama la atención.

Si bien, Franco jugó el Mundial del 2006 como elemento del Villarreal y el Mundial del 2010 como jugador del West Ham; es justo reconoce que fue su llegada a Monterrey en 2002 la que lo puso en la órbita del tricolor. Funes Mori sí jugó el Mundial del 2022 como miembro de La Pandilla.

El delantero de Rayados apenas suma 21 minutos con la Selección Mexicana, mismos que consiguió en un amistoso contra Estados Unidos en octubre del 2024.