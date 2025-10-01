El seleccionado mexicano Rodrigo Huescas, salió lesionado al minuto 15 del juego en el que su equipo, el Copenhague, cayó ante el Qarabag de Azerbaiyán (2-0) en la segunda jornada de la Champions League, y se teme que pueda ser serio, lo que haría que se perdiera la Copa del Mundo.

Jacob Neestrup, técnico del cuadro danés, habló sobre la lesión del tricolor y no fue muy optimista al respecto.

“Desafortunadamente, Rodrigo salió lesionado… Probablemente sea una lesión a largo plazo, y lo siento mucho, pero es lo que tememos”, mencionó el estratega.

Hasta el momento, la información no oficial indica que el canterano de Cruz Azul habría sufrido de una lesión de ligamentos cruzados. “Solo tiene que ser confirmado, lo queremos saber lo antes posible”, añadió Neestrup.

Rodrigo Huescas tuvo que salir en camilla tras su lesión. Foto: Agencias

Rodrigo Huescas, en lo que va de la temporada 2025-26, se había convertido en pieza fundamental del equipo de los Leones: “Estaba teniendo una gran temporada y también tiene muchas ganas de jugar el Mundial con México el año que viene, pero ahora tenemos que ver qué revelan los exámenes médicos”, concluyó Neestrup.

El lateral había jugado un total de 19 partidos, entre liga y copa local, además de la Champions League, en los que había marcado un gol y otorgado cinco asistencias.