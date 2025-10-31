La Selección Mexicana Femenil de futbol disputará los Cuartos de Final de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA ante su similar de Italia. El conjunto que dirige Miguel Gamero dio cuenta de Paraguay en su primer duelo de la fase de eliminación para acceder al duelo ante el conjunto italiano.

Todo listo para enfrentar a Italia en Cuartos de Final.

El Tricolor suma tres victorias consecutivas luego de su tropiezo en la primera fecha del campeonato en donde cayeron (0-2) ante Corea del Norte. Luego del descalabro, México venció a Países Bajos, Camerún y Paraguay, a todos por marcador de 1-0.

Italia no solo llega invicta al compromiso, sino que lo hace con la segunda mejor ofensiva del torneo. La escuadra dirigida por Jacopo Leandri no conoce la derrota, pero su poderosa ofensiva enfrentará a un equipo que no ha permitido gol en 270 minutos en esta Copa Mundial celebrada en Qatar.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO el partido entre México e Italia en los Cuartos de Final de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA?

El segundo duelo del Tricolor en la fase de eliminación del Mundial Sub-17 tendrá transmisión por televisión de paga y servicio de streaming.

México vs Italia