Sólo un disparo a la portería fue necesario para hacer daño. Desde que tomó el esférico para probar de larga distancia, Citlali Reyes mostró seguridad y dejó en claro que no desperdiciaría la oportunidad de marcar. Quería volver a ser la heroína tricolor. Lo consiguió.

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 sufrió de más, pero derrotó (1-0) a su similar de Camerún ya sobre la hora y aseguró su clasificación a los octavos de final del Mundial Sub-17 de Marruecos 2025.

Con solitario anotación de Citlali, cuando todo indicaba que el marcador no se movería (87'), el Tricolor sumó su segunda victoria en la justa mundialista, escaló al segundo lugar del Grupo B y avanzó entre los 16 mejores.

Al igual que en el triunfo sobre los Países Bajos, Reyes fue la encargada de hacer estallar las gargantas de los aficionados mexicanos. Coincidentemente, en el mismo minuto logró la anotación. El destino quiso que ella fuera la salvadora de México.

Tanto en el primer como en el segundo tiempo, las emociones se mantuvieron alejadas del inmueble marroquí. Por momentos, el partido se estancó, el cronómetro siguió su curso y el boleto a los Octavos de Final era una incertidumbre.

Las dirigidas por Miguel Gamero se quedaron sin ideas en el último tercio del terreno de juego y no fueron capaces de genera una sola acción de peligro sobre la portería camerunesa.

Incluso, las representantes de África provocaron más ocasiones de gol en la cabaña resguardada por Valentina Murrieta, pero la falta de contundencia les pasó factura.

A diferencia de las mexicanas, que sólo tuvieron una ocasión para abrir el marcador y no la desperdiciaron, aunque contaron con cierta fortuna para que el balón se incrustara en las redes de Camerún.

Ya sobre la hora, el Tri ganó una falta en las inmediaciones del área africana. Citlali Reyes se encargó de realizar el disparo y no falló. Metió un potente derechazo, la arquera rival titubeó y permitió el gol de las mexicanas. Una anotación que sirvió para desahogar la presión.

La Selección Mexicana Femenil clasificó a los Octavos de Final del Mundial Sub-17 y espera por conocer a su rival, que será Japón o Paraguay.