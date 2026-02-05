El debut de Obed Vargas como jugador del Atlético de Madrid está a unas horas de hacerse realidad. Los colchoneros enfrentan esta tarde al Real Betis en los cuartos de final de la Copa del Rey, escenario en el que el mexicano podría ver minutos.

Hace unas horas, se reveló la lista de convocados del Atlético de Madrid para enfrentar al equipo verdiblanco, donde Obed Vargas es uno de los hombres llamados por Diego Pablo Simeone. Además del mexicano, en la lista también aparecen los nuevos fichajes del club: Ademola Lookman y Rodrigo Mendoza.

Con el número 21 en la espalda, el ex del Seattle Sounders podría debutar esta misma tarde, luego de haber sido presentado el día de ayer con el club de sus sueños.

"Quiero dar las gracias a toda la gente del Atlético de Madrid por esta oportunidad de estar aquí. Mis sentimientos son indescriptibles, la verdad. No sé cómo ponerlo en palabras. Es un sueño hecho realidad tener a mi familia aquí, ser del Atlético de Madrid desde niño, he visto grandes jugadores ser presentados en este mismo escenario, así que para mí es un orgullo estar aquí", comentó Vargas en su presentación como colchonero.

📋 Los citados para el partido de hoy.



ℹ️ https://t.co/rvbYYOrfaP pic.twitter.com/9eud0HMjh1 — Atlético de Madrid (@Atleti) February 5, 2026

Este duelo tendría cierto sazón mexicano, ya que por el lado del Real Betis podríamos ver los primeros minutos de Álvaro Fidalgo con el cuadro sevillano. El mediocampista ex del América ya estaría en trámites para conseguir el pasaporte mexicano, algo que podría llevarlo al Mundial de 2026 con el Tri.

Real Betis vs Atlético de Madrid: Horario y canal para ver EN VIVO posible debut de Obed Vargas y Álvaro Fidalgo

Día: jueves 5 de enero

Horario: 14:00 horas

Canal: 516 en Sky Sports