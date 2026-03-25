Padre de Armando González revela los secretos de La Hormiga para consolidarse en Chivas y el Tri

Hace unos meses, el nombre de Armando González era impensable como un integrante en la lista final de Javier Aguirre para la Copa del Mundo 2026. Hoy, está cerca de ser una realidad.

Con 22 años, la Hormiga se ha convertido en una pieza fundamental en el esquema de Gabriel Milito con las Chivas y su nombre suena con fuerza como una opción real para la Selección Mexicana.

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La juventud del canterano rojiblanco no está peleada con su madurez dentro del terreno de juego y, de acuerdo con Luis Armando González, su padre, todo se debe a su tenacidad y profesionalismo.

¿Qué fue lo que dijo el padre de Armando González sobre los secretos de La Hormiga?

“Lo que él ha manifestado desde sus inicios, no nada más en Primera División, cuando llegó al Guadalajara a fuerzas básicas... Su tenacidad y el compromiso con su profesión, yo creo es lo más importante. Su profesionalismo, lo tenaz que es, está muy enfocado en lo que desea para —poco a poco— ir logrando los objetivos que se ha trazado”, declaró González Bejarano, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

La Hormiga suma 27 tantos con el primer equipo del Guadalajara, ya presume un título de goleo, el del Apertura 2025 (12 dianas) y es un referente en el actual plantel. “Perder el piso” no es opción y su papá niega que se “salga del camino” por la fama que lo invade.

“No, no [le hace daño], porque es un chavo que tiene bien sus principios, sus valores y no es que puedan inflarlo; simplemente, están hablando de circunstancias que ha llevado. Son realidades que tiene. Ya cada jugador podrá asimilarlo o llevarlo a la práctica en su día a día”, aseveró.