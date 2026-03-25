Padre de la Hormiga González destaca el impacto del trabajo en Chivas hacia la Selección Mexicana

Para el duelo contra la selección de Islandia que se disputó en el estadio La Corregidora de Querétaro, Javier Aguirre llamó a siete futbolistas de las Chivas; a esta Fecha FIFA de marzo convocó a cinco elementos rojiblancos.

Después de varios periodos sin tantos nombres provenientes del Guadalajara, hoy el Rebaño parece ser la base de la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo 2026.

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¿Qué dijo el padre de la 'Hormiga' González sobre el buen trabajo en Chivas y su reflejo en el Tricolor?

“Es el reflejo del buen paso del equipo. Es una consecuencia de todo lo que se hace ahorita en el Guadalajara. Además no sólo son llamados, también tienen participaciones destacadas”, declaró Luis Armando González, padre de la Hormiga.

Los elementos tapatíos que fueron convocados para enfrentar a Portugal y Bélgica son Raúl Rangel, Richard Ledezma, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González.

Para González Bejarano tener a Aguirre, suexcompañero en el Guadalajara, es importante para cualquier futbolista. Así lo visualiza en su hijo Armando.

“Yo creo que no sólo en Armando [González], en todos los jugadores que pasan en algún momento por los equipos que ha dirigido Javier [Aguirre] se nota el sello que le da en cuanto a toda esa actitud y el carácter que muestra, porque así fue como jugador”, concluyó el exfutbolista.