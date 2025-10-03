¿Quiénes son las opciones para suplir a Rodrigo Huescas en la Selección Mexicana?

La Selección Mexicana enfrenta un duro golpe tras confirmarse la grave lesión de Rodrigo Huescas, lateral derecho del Copenhague, quien sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha durante un partido de la UEFA Champions League contra Qarabag.

Esta lesión, ocurrida en un momento clave de su carrera, lo mantendrá fuera de las canchas entre siete y ocho meses, lo que prácticamente descarta su participación en el Mundial 2026.

Huescas, quien se había consolidado como una pieza importante en su club y era una apuesta sólida para el Tri bajo la dirección de Javier Aguirre, deja un hueco que ahora buscan llenar hasta siete futbolistas.

¿Quiénes son los futbolistas que podrían ocupar el hueco de Huescas?

La ausencia de Huescas abre una feroz competencia por el puesto de lateral derecho en la Selección Mexicana. Jorge Sánchez, Julián Araujo, Israel Reyes, Brian García, Kevin Álvarez, Ricardo Chávez y Richard Ledezma son los nombres que suenan para convencer al ‘Vasco’ Aguirre de cara a las próximas convocatorias.

Cada uno de ellos aporta características distintas, pero no todos parten con las mismas posibilidades.

Jorge Sánchez lidera la carrera para quedarse con el puesto. Su regularidad en las convocatorias de Aguirre y su experiencia internacional lo respaldan.

Fue titular en tres encuentros de la Copa Oro 2025, incluida la final contra Estados Unidos, y también arrancó en el amistoso contra Japón.

Rodrigo Huescas faces surgery and a lengthy rehabilitation period, and he will be out for the rest of the season at the very least #fcklive https://t.co/VTKJoyhhxZ — F.C. København (@FCKobenhavn) October 2, 2025

Por detrás de Sánchez, Julián Araujo e Israel Reyes aparecen como contendientes fuertes. Araujo, del Bournemouth, fue titular en dos partidos de la Copa Oro 2025, mientras que Reyes, del América, sumó minutos en tres encuentros de ese torneo, aunque también es considerado como defensa central.

Ambos han mostrado versatilidad y consistencia, lo que los mantiene en la órbita de Aguirre.

Los otros candidatos tienen menos probabilidades, pero también podrían competir por el espacio que dejó el jugador del Copenhagen tras su lesión.