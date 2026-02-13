La última vez que Santiago Giménez disputó un partido profesional fue el 28 de octubre de 2025, cuando el AC Milan empató con el Atalanta. Desde entonces, el delantero mexicano se ha estado recuperando de una lesión en el tobillo derecho.

Molestia que incluso lo hizo pasar por el quirófano, y aunque se pensaba que su rehabilitación tardaría un poco más, Massimiliano Allegri, su entrenador en el equipo rossoneri, reveló ya una fecha para su regreso.

Massimiliano Allegri llegaría al banquillo del AC Milan / Foto: Reuters

"Santiago Giménez va bien, volverá en aproximadamente un mes", aseveró el técnico en una reciente rueda de prensa.

Incluso, hace uno días, el propio Santi mandó un mensaje en sus redes sociales, que ilusionó a sus seguidores que desean volver a verlo en acción en la Serie A.

¿Qué dijo Santiago Giménez sobre su regreso a las canchas?

Mediante su cuenta oficial de Instagram, el canterano de Cruz Azul compartió una serie de fotos donde se le veía con el uniforme del Milan, acompañado de un corto pero concreto mensaje: "Te extraño… pero ya casi", ilusionando con su posible regreso.

Desde su lesión, el 'Bebote' se ha ausentado en 15 partidos y contando con el equipo italiano, además de los últimos cuatro duelos de la Selección Mexicana.