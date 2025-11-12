Claudio Suárez aplaudió la estabilidad que dio Javier Aguirre al Tri: "Había un desorden total"

Para Claudio Suárez, la actualidad de la Selección Mexicana de Javier Aguirre “genera muchas dudas”.

Lee también: ¿Guillermo Ochoa sí será el elegido del Vasco? Ya porta el uniforme de portero para el Mundial 2026

No obstante, reconoció que —con su llegada— el veterano técnico trajo el equilibrio que se necesitaba tras el “fracaso” en el Mundial Qatar 2022 y señaló que el momento que atraviesa el Tri no es completamente su responsabilidad.

¿Qué dijo Claudio Suárez sobre el trabajo que ha hecho Javier Aguirre en Selección Mexicana?

“Siento que puso estabilidad a la Selección, [porque] había un desorden total y, por lo menos, controló ese tema. Muchos están de acuerdo en que no vamos a llegar lejos con él y todos tienen dudas, [pero también está] el tema de la materia prima... Por más que traigas al mejor técnico del mundo, si no tienes jugadores de calidad, no vas a poder tener los resultados [deseados]”, dijo, en charla con EL UNIVERSAL Deportes.

El Emperador señaló el Tricolor del Vasco “no se ve bien” a 210 días de que inicie la Copa del Mundo, sobre todo por la humillación (0-4) que sufrió el mes pasado frente a Colombia, aunque espera que les sirva para reaccionar.

“Qué bueno que pasó esa goleada con Colombia, para que se pongan las pilas... Fue una buena sacudida. Esta Fecha FIFA también va a ser dura, contra Paraguay y Uruguay. Ojalá que las sensaciones [sean mejores], que busquen hacer un buen papel, que se entreguen y se maten en la cancha”, externó.

Por lo que ha visto hasta el momento, el segundo jugador que más veces (177) ha defendido la camiseta tricolor a lo largo de la historia, prefiere no ilusionarse con las aspiraciones de la Selección Mexicana en el próximo Mundial.

“No soy de los que se aventuran a decir que vamos a ser campeones del mundo, pero tampoco [creo] que vamos a ser los peores. Indudablemente, tienen que pasar la fase de grupos y ojalá lleguen a Semifinales o por lo menos entre los ocho primeros, [pero] que lleguen lo más lejos que se pueda y hagan historia, que aprovechen que están en casa y tienen todo el apoyo de la gente”, deseó el exzaguero.