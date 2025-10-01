La Selección Mexicana Sub-20 inició su camino en el Mundial de Chile 2025 con un vibrante empate 2-2 ante Brasil, en un duelo correspondiente al Grupo C.

El equipo dirigido por Eduardo Arce mostró carácter y rescató un punto gracias a un cabezazo de Diego Ochoa al minuto 86, tras un preciso centro de Gilberto Mora.

México se adelantó con un gol de Alexéi Domínguez al 11’, pero Brasil remontó con tantos de Rafael Coutinho y Luighi.

Este resultado deja al Tri con la moral alta para su próximo desafío.

¿Quién es el siguiente rival de la Selección Mexicana Sub 20?

Este miércoles, México enfrentará a España en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago, a las 14:00 horas (horario del Centro de México).

Los mexicanos, liderados por talentos como Gilberto Mora, Obed Vargas, Elías Montiel y Hugo Camberos, buscarán su primera victoria en el torneo.

España, bajo la dirección de Paco Gallardo, llega con urgencia tras caer 2-0 ante Marruecos en su debut, con goles de Yassir Zubiri y Gessime Yassine.

#Sub20 | ¡Inspiración TOTAL! 🤩



Rafa Márquez es un GRAN referente de nuestro país y platicó con nuestros seleccionados en el Mundial de Chile. ¡IMPERDIBLE este #Recap! 🔥#ProyectoSelecciones 🇲🇽 pic.twitter.com/V0jKUsfLaL — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) October 1, 2025

A pesar de su valor de mercado de 35.15 millones de euros, según Transfermarkt, la Roja Sub-20 mostró problemas ofensivos, aunque cuenta con figuras como Iker Bravo (Udinese) y Pablo García (Betis), quienes buscarán desequilibrar.

La presión está sobre los españoles, últimos del grupo tras la primera jornada, mientras Marruecos lidera tras su victoria.

El Tri, por su parte, demostró solidez y capacidad de reacción ante Brasil, lo que genera expectativas sobre su desempeño. Eduardo Arce apostará por mantener la intensidad y aprovechar las oportunidades frente a un rival que, aunque talentoso, llega con dudas.

Este duelo promete emociones, ya que ambos equipos necesitan los puntos para avanzar en un grupo competitivo.

El Estadio Nacional será el escenario de un nuevo capítulo en la rivalidad entre México y España, en un partido que podría definir el rumbo de ambos en el Mundial Sub-20.

¿Cuándo y dónde ver el México vs España?

España vs México