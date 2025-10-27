La Selección Mexicana Femenil logró avanzar de fase de Grupos de manera histórica en el Mundial Sub-17 de Marruecos 2025. Este calificativo es porque desde 2018, el Tri no avanzaba a Octavos de Final.

Sin embargo, no queda ahí. El equipo de Citlali Reyes tiene un rival complicado, pues se verán las caras con una selección que marcha invicta en el certamen internacional.

Las jugadoras mexicanas superaron la fase de grupos luego de perder en su debut ante Cora del Norte, y vencer a Países Bajos y a Camerún en los siguientes dos.

¿Cuándo juega la Selección Mexicana Femenil en el Mundial Sub-17?

Paraguay será quien se busque anteponer al Tri, al igual que ellas, terminaron en la segunda posición de sus respectivos grupos.

La Selección de México Femenil se enfrentará a su similar de Conmebol el miércoles 29 de octubre, y el duelo está pactado para arrancar a las 9:30 am (Hora del Centro de México).

Citlali Reyes encabeza el ataque del equipo tricolor, mientras que las líderes de la alborroja son Alison Bareiro y Claudia Martínez.

El partido de México vs Paraguay por los octavos de final del Mundial Femenil sub-17 se podrá ver en vivo por la app de ViX.

#Sub17 ¡Tenemos rival, fecha y hora! 🇲🇽⚽️



👉🏼 México vs Paraguay 👈🏼

🗓️29 de octubre

⏰9:30 hrs (CDMX)#ElMomentoEsNuestro pic.twitter.com/OpmbLaSTe6 — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) October 25, 2025

