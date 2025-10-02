La Selección Mexicana enfrentará en la Fecha FIFA de octubre a Colombia y Ecuador, por lo que en los próximos días Javier Aguirre revelará la lista de convocados para ambos compromisos.

Cabe recordar que ante los cafeteros será en la casa de los Cowboys de la NFL, mientras que frente a los ecuatorianos será en Guadalajara. Justo una de las sorpresas en el llamado del Vasco sería un jugador de las Chivas.

¿Hormiga González será convocado por México?

Armando González está encendido en el Apertura 2025. El delantero de las Chivas atraviesa el mejor momento de su corta carrera, debido a que ha marcado hasta el momento cinco goles.

Y parece que la Hormiga tendrá su recompensa, debido a que según el portal Récord, el atacante del Guadalajara será uno de los delanteros que verá Javier Aguirre en la Fecha FIFA de octubre.

Esto le abre la puerta a la Hormiga González de poderse colar al Mundial 2026 como tercera opción en la delantera, toda vez que Raúl Jiménez y Santiago Giménez son los inamovibles.

Hormiga González suma cinco goles con Chivas en lo que va del Apertura 2025. Foto: Imago7

Actualmente Ángel Sepúlveda no ha estado fino frente a la portería, por lo que el jugador de Cruz Azul habría perdido su lugar en el Tri ante el juvenil del Rebaño Sagrado.

En caso de mantener el buen ritmo goleador, el artillero de Chivas tiene muchas posibilidades de ser parte de la lista final para la Copa del Mundo. En caso de tener minutos ante Colombia o Ecuador, Armando González deberá llenarle el ojo al entrenador de la Selección Mexicana.

El 11 de octubre México hará frente a Colombia en el AT&T Stadium como parte de su preparación rumbo al Mundial 2026. El 14 harán lo propio en el Estadio Akron en contra de Ecuador.