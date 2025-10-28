Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana, en más de una ocasión ha manifestado que tiene pocas dudas respecto a la lista final de convocados para el Mundial 2026.

Sin embargo, hay opciones que no le convencen del todo, por lo que aprovechará la siguiente Fecha FIFA, donde México se enfrentará a Uruguay y Paraguay, para tratar de resolver sus dudas.

Lee también Trabajador del Estadio Azteca señaló que fue despedido por publicar videos de la remodelación

¿Por qué Javier Aguirre visitó a Cruz Azul?

Cruz Azul es uno de los mejores equipos actualmente en la Liga MX. La gran muestra es que varios integrantes de la plantilla son seleccionados por México o en sus respectivos países.

En el caso del combinado tricolor Javier Aguirre ha visto a Jorge Sánchez, Jesús Chiquete Orozco, Erik Lira, Carlos Rodríguez y Ángel Sepúlveda; la impresión que casi todos ellos estarán el próximo año en el Mundial 2026.

Aunque el Vasco no desea que se le escape ningún detalle, por lo que decidió visitar La Noria para ver el desempeño de dichos jugadores a la hora de ganarse un lugar en el cuadro titular durante los entrenamientos de La Máquina.

Acompañado de su auxiliar técnico, Rafa Márquez, y el resto del cuerpo técnico de la Selección Nacional, Aguirre estuvo atento a la sesión de los celestes este martes. Tras la práctica, tuvieron una breve charla con Nicolás Larcamón.

Javier Aguirre y su cuerpo técnico, viendo la práctica de Cruz Azul en La Noria. Foto: Especial

Todo parece indicar que Javier Aguirre estará visitando los diferentes equipos de la Liga MX para ver el desempeño de los jugadores que buscarán convencerlo de ser parte de su lista final para la Copa del Mundo.

De cara al primer partido de México en el Mundial 2026, el cuadro tricolor cerrará este año con un par de amistosos ante selecciones de Conmebol (Uruguay y Paraguay); se tienen contemplados más juegos de preparación previo al torneo de la FIFA ante selecciones de la élite.