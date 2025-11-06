La Selección Mexicana se despedirá de la actividad este 2025 con la Fecha FIFA, donde se enfrentarán primero en Torreón a Paraguay y posteriormente viajarán a San Antonio, Texas, para medirse ante Uruguay.

Javier Aguirre ha batallado con las lesiones en sus últimos llamados, debido a que varios de sus habituales convocados no podrán estar, principalmente en el ataque, con las bajas de Santiago Giménez, Julián Quiñones y Alexis Vega.

¿Habrá sacudida en la Selección Mexicana?

Parecía que Javier Aguirre ya tenía definida en un 80 por ciento su lista de convocados para el Mundial 2026, pero al entrenador del Tricolor le han surgido varias dudas a menos de un año de la inauguración.

Y de cara a la Fecha FIFA de noviembre parece que habrá una sacudida en el combinado nacional, debido a que el Vasco dejará de echar mano de dos futbolistas que eran una constante en sus llamados.

Se ha reportado que los dos jugadores de Cruz Azul, Jorge Sánchez y Carlos Rodríguez serán dos de las grandes ausencias para enfrentar a los equipos sudamericanos en los próximos días.

Charly no se perdía ningún partido con México, aunque cada que le tocaba entrar a la cancha quedaba mucho a deber. Se habla de que Obed Vargas tendrá su primera oportunidad con la Mayor y podría quitarle su lugar al celeste si le llena el ojo a Aguirre.

Por su parte, Jorge Sánchez ha recibido muchas críticas tanto con La Máquina como en el cuadro tricolor, por lo que el entrenador mexicano optaría por dejarlo fuera de la convocatoria.

Su lugar puede ser ocupado por Mateo Chávez, que no ha desentonado con la Selección Mexicana y se ha consolidado con el AZ Alkmaar de Países Bajos. Otra de las sorpresas será el Hormiga González, que será convocado como el tercer delantero nacional.