La Selección Mexicana ha tenido una amplia historia en las Copas del Mundo, ha sido invitado recurrente, y aunque no ha podido llegar más allá de los Cuartos de Final, hay varios jugadores que han dejado huella en el torneo.

Aunque es verdad que los mejores resultados del Tri se dieron en 1970 y 1986, los registros goleadores y mejores actuaciones revelan que los mejores papeles individuales se lograron de los años 90 a la actualidad.

Selección Mexicana en 1994 con Jorge Campos y Luis García Foto: Especial

¿Quiénes son los cinco mejores jugadores del Tri en Mundiales?

Cuauhtémoc Blanco

Jugador de partidos importantes. Blanco disputó los Mundiales de 1998, 2002 y 2010, y fue protagonista cuando México se atrevió a competirle a cualquiera. Talento, carácter y personalidad sobrada. En Corea-Japón 2002 fue el líder absoluto del Tri y símbolo de una generación que jugó sin miedo.

Cuauhtémoc Blanco con la Selección Mexicana Foto: @fifacom_es

Rafael Márquez

El futbolista más importante en la historia de México en Copas del Mundo. Jugó cinco Mundiales (2002, 2006, 2010, 2014 y 2018), fue capitán, líder y eje táctico durante más de una década. Su lectura de juego, jerarquía internacional y capacidad para competir al más alto nivel lo convierten en una figura irrepetible.

Rafael Márquez en el Mundial de Brasil 2014 Foto: Imago7

Javier “Chicharito” Hernández

El máximo goleador de México en Mundiales (4). Sus goles en Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018 sostuvieron al equipo en momentos clave. Puede gustar o no su estilo, pero los números no mienten: cuando México necesitó gol en Copas del Mundo, Chicharito respondió.

¿Cuándo jugó Chicharito Hernández su último partido con la Selección Mexicana? / Foto: Imago7

Luis Hernández “El Matador”

Ícono absoluto del Mundial de Francia 98. Hernández fue el rostro ofensivo de México en esa Copa del Mundo, con cuatro goles en una sola edición. Su velocidad y olfato goleador lo convirtieron en uno de los delanteros más recordados en la historia mundialista mexicana.

Luis Hernández celebra uno de sus goles en el Mundial de Francia 1998. FOTO: FIFA.com

Guillermo Ochoa

Si México ha sobrevivido a más de una goleada, es en gran parte por Ochoa. Sus actuaciones en Brasil 2014 y Rusia 2018 lo colocaron en la élite mundialista de los porteros. Atajadas imposibles, partidos de alto nivel ante potencias y una regularidad que lo convirtió en figura internacional. En Mundiales, Ochoa siempre jugó mejor que en cualquier otro escenario.

El día que Guillermo Ochoa realizó una gran atajada ante Brasil en el Mundial de 2014. FOTO: Imago7 / Captura

