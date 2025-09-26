Álvaro Fidalgo podría ser considerado por Javier Aguirre para integrarse a la Selección Mexicana a partir de febrero del 2026. El nacido en España podría convertirse en el primer elemento activo de América que juega para México en calidad de naturalizado.

Si bien, el Maguito jamás ha mostrado interés por jugar para el Tricolor, la realidad es que el simple hecho de haber obtenido la nacionalidad ya es un indicio de cierto interés. En el papel, todo está listo para que Fidalgo, canterano del Real Madrid, pueda jugar con México a partir del 2026, otra cosa es que el mediocampista tenga la iniciativa.

A lo largo de su historia, las Águilas han tenido en sus filas a dos elementos que vistieron la camiseta mexicana en condición de naturalizados, aunque uno de ellos no lo hizo como azulcrema en activo. Julián Quiñones fue el primer jugador de América que jugó con la Selección Mexicana tras obtener la nacionalidad.

El otro caso de un futbolista naturalizado con pasado azulcrema es Christian Giménez, quien en 2013 jugó con México tras obtener la nacionalidad unas semanas antes. En aquel entonces el Chaco jugaba para Cruz Azul, pero ya había pasado por las filas del América entre 2005 y 2006.