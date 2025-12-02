La Copa del Mundo de 2026 está cada vez más cerca de arrancar. En menos de 190 días, el balón comenzará a rodar en el estadio Banorte (antes Azteca).

Hasta el momento, hay 42 selecciones ya clasificadas al siguiente Mundial, por lo que únicamente quedan seis boletos disponibles que se definirán en los próximos meses.

Dichos espacios serán ocupados por cuatro combinados que saldrán del Repechaje de UEFA (Europa) y dos del Repechaje Intercontinental.+

Alemania, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Cabo Verde, Canadá, Colombia, Coreas del Sur, Costa de Marfil, Croacia, Curazao, Ecuador, Egipto, Escocia, España, Estados Unidos, Francia, Ghana, Haití, Inglaterra, Irán, Japón, Jordania, Marruecos, México, Noruega, Nueva Zelanda, Qatar, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Portugal, Senegal, Sudáfrica, Suiza, Túnez, Uruguay y Uzbekistán son los países que ya tienen asegurada su presencia en la justa mundialista de 2026.

Mientras se terminan por definir los países que acompañarán a las 42 ya mencionadas, la Selección Mexicana continúa su preparación para tener una destacad actuación como una de las tres protagonistas.

Una de las principales incógnitas que hay, de cara al Mundial 2026, es sobre los tres porteros que serán convocados por Javier Aguirre.

A lo largo de la historia, desde Uruguay 1930 hasta Qatar 2022, un total de 11 arqueros han defendido la cabaña de la Selección Mexicana.

¿Quiénes son los porteros del Tricolor que han disputado la Copa del Mundo?

Óscar Bonfiglio | Uruguay 1930

Antonio Carbajal | Brasil 1950, Suiza 1954, Suecia 1958, Chile 962 e Inglaterra 1966

Salvador Mota | Suiza 1954

Ignacio Calderón | Inglaterra 1966 y México 1970

Pilar Reyes | Argentina 1978

Pedro Soto | Argentina 1978

Pablo Larios | México 1986

Jorge Campos| Estados Unidos 1994 y Francia 1998

Óscar Pérez | Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010

Oswaldo Sánchez | Alemania 2006

Guillermo Ochoa | Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022