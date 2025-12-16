La Copa del Mundo de 2026 está cada vez más cerca de comenzar. En menos de 177 días, el balón comenzará a rodar en el estadio Azteca, en la inauguración del próximo Mundial.

Hasta el momento, hay 42 selecciones que tienen asegurada su participación en la justa mundialista que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá.

Alemania, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Cabo Verde, Canadá, Colombia, Corea del Sur, Costa de Marfil, Croacia, Curazao, Ecuador, Egipto, Escocia, España, Estados Unidos, Francia, Ghana, Haití, Inglaterra, Irán, Japón, Jordania, Marruecos, México, Noruega, Nueva Zelanda, Qatar, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Portugal, Senegal, Sudáfrica, Suiza, Túnez, Uruguay y Uzbekistán ya tienen su boleto.

Lee También ¿Cuándo será el último juego de Javier Aguirre como técnico de la Selección Mexicana?

Los seis cupos que quedan disponibles se definirán en marzo, cuando se jueguen el Repechaje Intercontinental y el Repechaje de Europa (UEFA).

Mientras que el 11 de junio, cuando se jugará la inauguración del Mundial 2026, llega al calendario, la Selección Mexicana continúa su preparación para tener una destacada actuación al ser una de las tres anfitrionas.

Cabe resaltar que esta será la tercera ocasión que México albergue una Copa del Mundo, luego de las ediciones de 1970 y 1986; por tal motivo, será una justa mundialista histórica para nuestro país.

Sin embargo, las ilusiones sobre el Tricolor no son tan altas, por la falta de resultados positivos en el cierre de año.

La Selección Mexicana terminó el 2025 con una racha de seis partidos consecutivos sin ganar, por lo que futbolísticamente sigue generando dudas.

Además, Javier Aguirre también genera incertidumbre con las decisiones tácticas que toma.

En la portería, el Vasco sigue sin encontrar a su hombre de confianza, ya que ha alternado la posición desde que comenzó su tercera etapa.

Lee También Selección Mexicana confirma tres partidos más como preparación para el Mundial 2026; uno será en Querétaro

¿Quiénes son los porteros que Javier Aguirre ha convocado a la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026?

Luis Malagón | 15 partidos | 10 goles en contra

Raúl Rangel | 5 partidos | 7 en contra

Guillermo Ochoa | 1 partido | 2 en contra

Andrés Sánchez | 1 partido | 2 en contra

Alex Padilla | 0 partidos | 0 goles en contra

Carlos Moreno | 0 partidos | 0 goles en contra

Carlos Acevedo | 0 partidos | 0 goles en contra

Sebastián Jurado | 0 partidos | 0 goles en contra