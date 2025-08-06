En el pasado fueron pocos los jugadores mexicanos que tuvieron la oportunidad de emprender el viaje a Europa para ganarse un lugar en el futbol de élite. Sin duda, el máximo referente fue Hugo Sánchez, quien brilló con el Real Madrid.

Y recién se supo que uno de los mejores prospectos del balompié nacional de ese entonces tuvo no una, sin dos oportunidades de cruzar el charco, pero desafortunadamente su inmadurez lo llevó a rechazar la propuesta.

¿Por qué Ramón Ramírez no jugó en Italia?

Ramón Ramírez desde sus inicios en el futbol comenzó a destacar. Lamentablemente para él, es parte de la generación que se vio afectada por el castigo de los cachirules y no pudo estar en el Mundial de Italia 90.

No obstante, pese a que tenía poco en Primera División, ya era un infaltable en las selecciones menores. Contó que en una gira por Europa, despertó el interés de un equipo de la Serie A.

Ramírez admitió que le dio miedo dar ese salto importante en su corta carrera. Sin revelas la institución que deseaba ficharlo, Ramón optó por dejar pasar la oportunidad y continuar jugando en México.

“En ese momento como que el futbolista mexicano todavía no se la creía. Yo en 1990 sin tener más de 30 partidos en Primera División, en una gira por Italia con la Selección Olímpica.

“Un equipo italiano me invitó a que me quedará en Europa y no quise la verdad, me dio miedo, no me la creí. Me dio miedo, porque en ese entonces la Liga Italiana era la mejor del mundo”, reveló en el podcast de la esposa de Andrés Guardado, ‘La Capitana’.

Años después, con su carrera ya consolidada, Ramón Ramírez tuvo frente a sí una nueva oportunidad de jugar en Europa. Eta vez era el Bayer Leverkusen de la Liga de Alemania quien lo pretendía.

El mediocampista mexicano una vez más descartó esa posibilidad de defender a un club en el Viejo Continente: “Yo fui quien no se animó”.