Selección Mexicana Sub-20: Llegan ofertas desde Europa a los jugadores del Tri gracias al Mundial

Llegar a Cuartos de final de un Mundial Sub-20, representa un crecimiento y logro importante para un juvenil, sobre todo como reflector para que los equipos de grandes ligas vean a nuevos futbolistas.

En el caso de la Selección Mexicana, tras el buen torneo que han tenido, un par de integrantes del equipo han llamado la atención de equipos del viejo continente.

Lee también México vs Argentina Sub-20: Horario y dónde ver EN VIVO el partido de Cuartos de final del Mundial, HOY sábado 11 de octubre

¿Qué jugadores de México podrían irse a Europa?

Debido al buen juego mostrado en el torneo en Chile 2025, tanto Elías Montiel como Alexei Domínguez parecen haber encendido las alertas en Europa.

Elías Montiel es uno de los mejores jugadores de la Selección Mexicana Sub-20. Foto: Imago7

Ambos jugadores, que pertenecen al Pachuca, y contribuyeron a la goleada de México ante Chile en Octavos de final (4-1), podrían emigrar más pronto que tarde, ya que según informa TUDN, hay ofertas para los dos.

De acuerdo con el presidente de los Tuzos, Alexei Dominguez ha captado la atención del Ajax, de Países Bajos, por lo que la Eredivisie podría ser su siguiente liga, gracias al crecimiento mostrado.

Elías Montiel, por su parte, son diversos equipos de Europa quienes han preguntado por el mediocampista, sin tener ninguno en correcto, es uno de lo futbolistas con más proyección que tiene el país.

¿Cuándo volverá a jugar la Selección Mexicana en el Mundial Sub 20? FOTO: @miseleccionsubs

Lee también Gilberto Mora aumentó un 300% su valor en el mercado; ¿Cuánto vale la joya mexicana?