Llegar a Cuartos de final de un Mundial Sub-20, representa un crecimiento y logro importante para un juvenil, sobre todo como reflector para que los equipos de grandes ligas vean a nuevos futbolistas.

En el caso de la tras el buen torneo que han tenido, un par de integrantes del equipo han llamado la atención de equipos del viejo continente.

Lee también

¿Qué jugadores de México podrían irse a Europa?

Debido al buen juego mostrado en el torneo en Chile 2025, tanto Elías Montiel como Alexei Domínguez parecen haber encendido las alertas en Europa.

Elías Montiel es uno de los mejores jugadores de la Selección Mexicana Sub-20. Foto: Imago7
Elías Montiel es uno de los mejores jugadores de la Selección Mexicana Sub-20. Foto: Imago7

Ambos jugadores, que pertenecen al Pachuca, y contribuyeron a la goleada de México ante Chile en Octavos de final (4-1), podrían emigrar más pronto que tarde, ya que según informa TUDN, hay ofertas para los dos.

De acuerdo con el presidente de los Tuzos, Alexei Dominguez ha captado la atención del Ajax, de Países Bajos, por lo que la Eredivisie podría ser su siguiente liga, gracias al crecimiento mostrado.

Elías Montiel, por su parte, son diversos equipos de Europa quienes han preguntado por el mediocampista, sin tener ninguno en correcto, es uno de lo futbolistas con más proyección que tiene el país.

¿Cuándo volverá a jugar la Selección Mexicana en el Mundial Sub 20? FOTO: @miseleccionsubs
¿Cuándo volverá a jugar la Selección Mexicana en el Mundial Sub 20? FOTO: @miseleccionsubs

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Selección Mexicana Sub-20: Llegan ofertas desde Europa a los jugadores del Tri gracias al Mundial

Selección Mexicana

Selección Mexicana Sub-20: Llegan ofertas desde Europa a los jugadores del Tri gracias al Mundial
¿Cómo le ha ido a México cuando enfrenta a Argentina en el Mundial Sub-20?

Selección Mexicana

¿Cómo le ha ido a México cuando enfrenta a Argentina en el Mundial Sub-20?