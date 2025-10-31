México ha participado en 17 de las 22 ediciones de la Copa Mundial de la FIFA con una gran historia dentro de la justa. A pesar de sus múltiples apariciones en la justa mundialista, la Selección Mexicana solo tiene 17 triunfos en partidos mundialistas.

El Tricolor ha vencido a 14 selecciones distintas desde aquella primera victoria en Chile 1962 cuando México derrotó 3-1 a la extinta Checoslovaquia (hoy República Checa) en Viña del Mar. Ahí comenzó la cuota ganadora de una selección que disputó cuatro ediciones de la Copa Mundial sin un solo triunfo.

Lee también Los cinco futbolistas más jóvenes en disputar una Copa del Mundo; ¿Gilberto Mora podría colarse?

México entonces solo ha vencido en múltiples ocasiones a tres selecciones, dos de ellas de la UEFA. El Tricolor tiene un porcentaje de efectividad perfecto en sus dos compromisos ante Corea del Sur y Croacia, a Bélgica también la ha vencido en par de ocasiones, pero con un empate extra en sus tres enfrentamientos.

Bélgica

El primer duelo entre mexicanos y belgas se celebró el 11 de junio de 1970 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Aquella tarde, el Tricolor venció por la mínima al conjunto europeo. El tanto corrió cuenta de Gustavo Peña por la vía del tiro penal a los 14 minutos de juego.

Bélgica volvió a enfrentar a México en la Copa Mundial de 1986 y volvió a caer, ahora por marcador de 2-1, en la misma cancha del Azteca. Fernando Quirate y Hugo Sánchez anotaron por México, mientras que Erwin Vandenbergh descontó por la causa belga.

El último duelo entre ambas selecciones fue en Francia 1998 cuando empataron en Burdeos con goles de Alberto García Aspe y Cuauhtémoc Blanco. Por Bélgica Marc Wilmots anotó un doblete que fue suficiente para el empate.

Corea del Sur

México enfrentó por primera vez a Corea del Sur en la edición 1998 de la Copa Mundial de la FIFA, celebrada en Francia. En aquella ocasión, México derrotó 3-1 a la escuadra asiática. Con tanto de Ricardo Peláez y doblete de Luis ‘Matador’ Hernández, el Tricolor de Manuel Lapuente derrotó a Corea del Sur.

Luego de 20 años, México volvió a chocar con el conjunto coreano, ahora en las heladas tierras rusas. Carlos Vela y Javier Hernández fueron los protagonistas del gol en la victoria 2-1 en la Rostov Arena.

Lee también Estadios que han sido sede en múltiples Copas del Mundo; México tiene cinco en la lista

Croacia

La ciudad de Niigata en Japón fue testigo del primer duelo mundialista entre las selecciones de México y Croacia. Cuauhtémoc Blanco desde los 11 pasos anotó el único gol del encuentro en la presentación de ambos equipos en la Copa Mundial de Corea y Japón 2002.

En medio de mucha polémica por las declaraciones previas del técnico croata Niko Kovac, quien jugaba con la 10 en la derrota en 2002, México derrotó a Croacia en la Copa Mundial del 2014, celebrada en Brasil. Rafael Márquez, Andrés Guardado y Javier Hernández demostraron que a los mexicanos no le tiemblan las piernas en escenarios importantes.