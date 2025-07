La generación que ganó el Mundial sub 17 de 2011 prometía mucho en cuanto a las carreras de los jugadores que la integraban. Sin embargo, ninguno terminó con una trayectoria que hiciera honor a la ilusión que se tenía en aquel año.

Aunque hubo uno, que estuvo a punto de dar el gran salto al futbol de élite, el capitán de aquel equipo, el 'Pollo' Briseño, quien rechazó ir a jugar al Real Madrid luego de brillar en el torneo internacional.

Briseño aseguró que su ciclo con Chivas había terminado. Foto: Imago7.

Lee también El América no invitó a Zague a la presentación de su nueva playera porque trabaja con Christian Martinoli y Luis García

¿Por qué el Pollo Briseño no llegó al Real Madrid?

Durante una charla con Yosgart Gutiérrez en su podcast ' El RePortero', el defensa mexicano contó que luego del Mundial sub 17,el Real Madrid mostró interés en ficharlo para su equipo filial. Sin embargo, influenciado por su papá, decidió firmar por tres años con los rojinegros del Atlas.

“Me llegó una oferta del Real Madrid Castilla, pero al darme cuenta de que no era Primera División, me decidí por otra opción. Mi papá me dijo: ‘¿Cómo vas a ir a Segunda?’ y yo, desubicado, no sabía ni qué hacer. Quería jugar en Primera”, aseveró Briseño.

Selección Mexicana sub 27 campeona del Mundo en 2011 Foto: Especial

"Si yo hubiera tenido a alguien que me explicara mejor, quizá habría tomado la oportunidad. Pero en ese tiempo existía el pacto de caballeros, y si no firmabas, te bloqueaban para ir a Selección o para otros equipos”, finalizó.

Lee también ¿Qué equipos han eliminado a la Selección Mexicana de los Mundiales desde México 86?