Portugal no ha podido confirmar su participación en el Mundial 2026. En las últimas dos jornadas de la Eliminatoria de la UEFA, los lusos sacaron resultados negativos que evitaron la obtención de su boleto.

El sorpresivo empate contra Hungría en casa postergó el festejo, que se apegó con la derrota ante Irlanda. Ante Armenia confirmarán su asistencia en la Copa del Mundo, pero lo harán sin Cristiano Ronaldo, quien fue expulsado.

¿Qué hizo Cristiano Ronaldo?

Portugal se metió en muchos problemas, debido a que parecía seguro su pase al Mundial 2026 y, en caso de un pésimo resultado este domingo, podrían irse hasta el Repechaje.

Los lusos se metieron a la casa de los irlandeses, que tenían prohibido perder para mantener sus aspiraciones de colarse al Playoff. Y respondieron en la cancha, debido a que le propinaron una derrota a los portugueses con el doblete de Troy Parrott, con los que el equipo de CR7 dejaba ir el boleto directo una vez más.

Pero no sólo perdieron eso los lusos, ya que Cristiano Ronaldo fue expulsado por darle un codazo en el área a Dara O'shea, quien al sentir el golpe se tiró de inmediato al césped y se quejó por el dolor.

Cuando esto ocurrió, Cristiano Ronaldo se comenzó a burlar de él, haciendo señas de que estaba llorando, ya que según el jugador del Al Nassr estaba fingiendo la supuesta falta.

Sin embargo, luego de que la jugada fue revisada en el VAR, le quitaron la tarjeta amarilla a Cristiano y se la cambiaron por una roja, con lo que no sólo se perderá el último partido, también se ausentaría del Repechaje si no clasifican.

En caso de avanzar directo, podría no jugar el primer partido del Mundial 2026, ya que en la cédula arbitra pusieron que fue una agresión violenta y podría recibir entre dos o tres juegos de castigo.

Además, el karma le jugó en contra a Cristiano Ronaldo, ya que cuando lo expulsaron, los aficionados irlandeses le regresaron el gesto a luso, llevándose las manos a los ojos simulando que estaban llorando.