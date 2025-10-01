La influencia de las nuevas tecnologías en diversos aspectos del futbol, desde su retransmisión televisiva al arbitraje con el VAR, inspira una nueva exposición inmersiva que se inaugura este miércoles en el Museo FIFA de Zúrich, donde podrá disfrutarse hasta el 31 de marzo de 2026.

Bajo el título "Innovación en acción, tecnologías para el futbol dentro y fuera del campo", la muestra invita a descubrir cómo la tecnología está cambiando el futbol aunque "sin sustituir la emoción o el juicio humano que hacen único este deporte", destacó un comunicado del museo.

La exposición está dividida en cinco áreas, una de ellas dedicada a medios de comunicación, en la que se puede analizar la evolución de la retransmisión de los Mundiales desde el primero que pudo verse por televisión, el de Suiza 1954, en aquel entonces mediante cámaras fijas en blanco y negro.

Décadas de avances han desembocado en emisiones con tomas de cámara ultralenta o resolución 4K en las últimas ediciones mundialistas, como se muestra en la exposición.

Una mirada de cerca a la labor del arbitraje

En la sección dedicada a los avances tecnológicos en arbitraje, el visitante podrá ponerse en la piel de un árbitro en el área de revisión, o conocer las minicámaras que por primera vez llevaron los colegiados en el reciente Mundial de Clubes.

Otras secciones de la muestra giran en torno a la preparación para los partidos, o los análisis de datos usados por los propios entrenadores y futbolistas para la mejora de su rendimiento.

"Ofrecemos una plataforma a tecnologías y herramientas que rara vez están al alcance de los aficionados", subrayó el director gerente del museo, Marco Mazzone.

La exposición puede visitarse con la misma entrada que da acceso a la colección permanente, una de las más exhaustivas dedicadas al futbol internacional.