La Copa de Campeones Conmebol-UEFA está cada vez más cerca de disputarse. Bajo el nombre de Finalissima, será la segunda edición de este certamen; la primera se disputó en 2022.

Aunque, anteriormente era conocida como la Copa Artemio Franchi y también se jugó en dos ocasiones (1985 y 1993); la primera la ganó Francia y la segunda Argentina.

El torneo es de carácter oficial y está avalado por la FIFA. En él, se enfrentan las selecciones campeonas de la Copa América y la Eurocopa.

Es decir, los representantes de la Conmebol (Sudamérica) y de la UEFA (Europa) que levanten los trofeos de los torneos más importantes a nivel de selecciones.

En esta ocasión, Argentina y España serán los países protagonistas de la Finalissima 2026, gracias a que conquistaron la Copa América Estados Unidos 2024 y la Eurocopa Alemania 2024.

La Albiceleste derrotó (1-0) a Colombia en la final del certamen de selecciones más antiguo del mundo y le permitió clasificar a la Copa de Campeones Conmebol-UEFA.

Por su parte, La Roja se impuso (2-1) a Inglaterra, le arrebató el trofeo de la EURO y se instaló en el duelo por el título de la Finalissima.

En un principio, se especuló que el juego entre Argentina y España se disputaría en 2025; sin embargo, el calendario tan apretado no permitió que hubiera un espacio para realizarlo.

Por tal motivo, el encuentro entre La Albiceleste y La Roja se deberá jugar el próximo año.

La Finalissima entre Argentina y España ya tiene fecha y sede confirmada

En espera de que se haga el anuncio oficial sobre cuándo y dónde se jugará la Finalissima, es prácticamente un hecho que será antes del Mundial 2026.

Exactamente, se disputaría en marzo, durante la Fecha FIFA, donde hay espacio para programarlo. Además, se trasladaría a Lusail, Qatar, donde Argentina levantó la Copa del Mundo de 2022.

Recientemente, el presidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF, Rafael Louzán, reconoció que ya se había “cerrado un acuerdo con UEFA”, pero que todavía estaban en “la espera de confirmación oficial”.

Por su parte, el director comercial de la Asociación de Futbol Argentino (AFA), Leandro Petersen, se adelantó y aseguró que se jugará en Medio Oriente.

“Nos permite seguir apalancando este proyecto comercial en un mercado como Qatar, que obviamente para nosotros es muy querido porque hemos tenido uno de los títulos más importantes ahí”, declaró en un evento de la AFA.